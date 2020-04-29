Avrupa Birliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar avroluk mali destek verileceğini duyurdu.
AB`den Batı Balkanlara corona virüs desteği
29.04.2020 14:59
Son güncelleme : 29.04.2020 14:59
AA
AB Komisyonu, AB ve Batı Balkan ülke liderlerinin 6 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapacakları toplantı öncesi bölgeye yönelik ekonomik destek paketi hazırlandığını açıkladı.
Buna göre, Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a salgınla mücadele için yardım edilecek.
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), söz konusu ülkelerdeki kamu yatırımlarına 1,7 milyar euro
kredi verecek. Batı Balkan ülkelerinin ödemeler dengelerine yardımcı olmak için 750 milyon euro makro finansal destek sağlanacak.
Bölgede salgından etkilenen özel sektör şirketlerine 455 milyon euroluk mali kaynak aktarılacak. Ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından 389 milyon euro tahsis edilecek.
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