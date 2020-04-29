GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB`den Batı Balkanlara corona virüs desteği

29.04.2020 14:59

Son güncelleme : 29.04.2020 14:59
Avrupa Birliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar avroluk mali destek verileceğini duyurdu.



AA

AB Komisyonu, AB ve Batı Balkan ülke liderlerinin 6 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapacakları toplantı öncesi bölgeye yönelik ekonomik destek paketi hazırlandığını açıkladı.

Buna göre, Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova,  Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a salgınla mücadele için yardım edilecek.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), söz konusu ülkelerdeki kamu  yatırımlarına 1,7 milyar euro kredi verecek. Batı Balkan ülkelerinin ödemeler dengelerine yardımcı olmak için 750  milyon euro makro finansal destek sağlanacak.

Bölgede salgından etkilenen özel sektör şirketlerine 455 milyon euroluk mali kaynak aktarılacak. Ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek için Katılım Öncesi Mali  Yardım Aracı (IPA) fonlarından 389 milyon euro tahsis edilecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:44101.111
Değişim :  0,40% |  403,74
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.305 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 2,75 137.523.447 % 10,00  
ADESE 1,54 132.527.214 % 10,00  
PAPIL 14,52 37.629.503 % 10,00  
GLRYH 9,46 2.543.075 % 10,00  
AYCES 25,30 1.072.809 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6310 8,6743 % -0,27  
Frank 7,1401 7,1831 % 0,04  
Riyal 1,8526 1,8619 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 -0,47  
Altın Gr. 383 383 -0,85  
Cumhuriyet 2.453 2.511 -4,60  
Tam 2.518 2.572 -4,60  
Yarım 1.227 1.257 -2,30  
Çeyrek 615 629 -1,10  
Gümüş.Ons 15,27 15,31 0,13  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 23,56 23,56 0,82  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru