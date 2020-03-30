Avrupa Birliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euroluk acil mali destek verileceğini duyurdu.
AB`den Batı Balkanlar`a corona yardımı
30.03.2020 15:52
Son güncelleme : 30.03.2020 16:03
AA
AB Komisyonu, Batı Balkanlar'da maske, gözlük, önlük, solunum cihazı ve laboratuvar malzemeleri gibi acil ihtiyaçların karşılanması için yardım edileceğini açıkladı.
Açıklamada, AB'nin, kamu sağlık sistemlerinin desteklenmesi için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya 4'er milyon euro, Bosna Hersek'e 7 milyon euro, Karadağ'a 3 milyon euro, Kosova'ya 5 milyon euro, Sırbistan'a 15 milyon euro
hızlı mali yardım sağlayacağı kaydedildi.
Corona virüsün Batı Balkanlar'da sosyoekonomik etkisinin azaltılmasına yardımcı olmak için AB'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarında da değişiklik yapacağı belirtilen açıklamada, Arnavutluk'a 46,7 milyon euro, Bosna Hersek'e 73,5 milyon euro, Karadağ'a 50 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 62 milyon euro, Sırbistan'a 78,4 milyon euro ve Kosova'ya 63 milyon euro destek verileceği bildirildi.
Açıklamada, AB'nin koruyucu kişisel ekipmanların ortak biçimde satın alınması girişimine Batı Balkan ülkelerinin de dahil edildiği kaydedildi.
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