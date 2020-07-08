Avrupa Birliği (AB), Filistinlilere yardım amacıyla 22,7 milyon euro kaynak tahsis etti.
AB`den Filistin`e 22,7 milyon euroluk destek
08.07.2020 14:03
Son güncelleme : 08.07.2020 14:03
AA
AB Komisyonu, Filistin'deki savunmasız halkı desteklemek için ek yardımda bulunulacağını açıkladı.
Filistinlilerin artan şiddet ve temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da artırdığı belirtildi.
Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da salgına rağmen Filistinlilerin konutlarının yıkılmaya devam ettiği anımsatıldı.
AB'nin, Filistinlilere yardım etmek için 22,7 milyon euro
ek kaynak ayırdığına işaret edilen açıklamada, bununla ihtiyaç sahibi ailelere mali destek verileceği ve Filistinlilerin eğitim imkanlarının artırılacağı kaydedildi.
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