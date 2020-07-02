Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Libya ve Tunus`ta sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve mültecilerin korunması için yaklaşık 90 milyon euroluk destek paketini onayladı.
AB`den Libya ve Tunus`a destek paketine onay
02.07.2020 15:50
Son güncelleme : 02.07.2020 15:50
AA
AB Komisyonu, salgın nedeniyle Libya ve Tunus'ta yerel toplulukları desteklemek ve mültecileri korumak için yeni yardım paketlerinin kabul edildiğini açıkladı.
Buna göre, Libya'daki savunmasız gruplar ve mültecilerin korunması için hazırlanan sağlık desteği ve nakit yardımı içeren programa 30 milyon 200 bin euro
kaynak aktarılacak.
Kovid-19'la mücadele için 20 milyon euroluk bir başka programla Libya'nın sağlık sistemi güçlendirilecek. Bu program çerçevesinde kişisel koruyucu ekipman alınacak. Sağlık personeline eğitim verilecek ve ülkenin laboratuvar kapasitesi ile yoğun bakım imkanları artırılacak.
Özellikle Libya'nın güney bölgelerindeki belediyelere, sosyal hizmetler ve yaşam koşullarının geliştirilmesi için 25 milyon euro kaynak sağlanacak.
Tunus'ta sağlık sistemini geliştirmek ve sığınmacılara yönelik hizmetler için hazırlanan programa 9,3 milyon euro verilecek.
Fransa ve Tunus arasında ikili işçi değişim anlaşmasını içeren programa da 5 milyon euro kaynak aktarılacak.
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