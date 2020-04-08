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AB`den `ortak ülkelere mali yardım` paketi

08.04.2020 15:39

Son güncelleme : 08.04.2020 15:51
Avrupa Birliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortak ülkelere yardım sağlamak için 15,6 milyar euro mali yardım paketi açıkladı.



AA

AB Komisyonu yazılı açıklamayla, kararın AB Yüksek Temsilcisi Josep  Borell ile alındığını, temel amacın ortak ülkelere mevcut sağlık krizinde destek  sağlamak olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 15,6 milyar euro mali yardımın ülkelerin su ve sıhhi  tesisat sistemleri ile araştırma, hazırlık kapasitelerine destek verme ve  sosyo-ekonomik etkileri azaltmayı hedeflediği belirtilerek, 3,25 milyar euronun  Afrika ülkelerine, 3,8 milyar euronun da Batı Balkanlar'daki ortaklara  aktarılacağının altı çizildi.

AB, "TAAHHÜT KONFERANSI"NA ÖNCÜLÜK EDECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Virüs, sınır tanımıyor. Bu küresel sınamaya karşı güçlü uluslararası iş  birliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin yakın zamanda sanal ortamda Kovid-19'la mücadele bağlamında Dünya Sağlık Örgütüne destek sağlamak için bir "taahhüt konferansı"na  öncülük edeceğini bildirdi.






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