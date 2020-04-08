Avrupa Birliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortak ülkelere yardım sağlamak için 15,6 milyar euro mali yardım paketi açıkladı.
AB`den `ortak ülkelere mali yardım` paketi
08.04.2020 15:39
Son güncelleme : 08.04.2020 15:51
AA
AB Komisyonu yazılı açıklamayla, kararın AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile alındığını, temel amacın ortak ülkelere mevcut sağlık krizinde destek sağlamak olduğunu duyurdu.
Açıklamada, 15,6 milyar euro
mali yardımın ülkelerin su ve sıhhi tesisat sistemleri ile araştırma, hazırlık kapasitelerine destek verme ve sosyo-ekonomik etkileri azaltmayı hedeflediği belirtilerek, 3,25 milyar euronun Afrika ülkelerine, 3,8 milyar euronun da Batı Balkanlar'daki ortaklara aktarılacağının altı çizildi.
AB, "TAAHHÜT KONFERANSI"NA ÖNCÜLÜK EDECEK
Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Virüs, sınır tanımıyor. Bu küresel sınamaya karşı güçlü uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, AB'nin yakın zamanda sanal ortamda Kovid-19'la mücadele bağlamında Dünya Sağlık Örgütüne destek sağlamak için bir "taahhüt konferansı"na öncülük edeceğini bildirdi.
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