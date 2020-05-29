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AB`den Ukrayna`ya kredi onayı

29.05.2020 13:55

Son güncelleme : 29.05.2020 14:02
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 500 milyon euroluk kredi dilimini serbest bıraktı.



AA

Komisyon, Ukrayna'ya makro-finansal destek programı çerçevesinde 500  milyon euroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya 2014 yılından itibaren toplam 3,8 milyar  euro kredi sağladığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle de ülkeye  1,2 milyar euroluk ilave finansal destek verileceği anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde  makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı  şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan  alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.





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