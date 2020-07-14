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ABD`li bankaların bilançolarında corona virüs etkisi

14.07.2020 18:08

Son güncelleme : 14.07.2020 18:28
ABD`nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup`un bu yılın ilk çeyreğindeki karları yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle azalırken, Wells Fargo 2008`den bu yana ilk kez zarar etti.



AA

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci  çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar  dolara geriledi. Banka, 2019'nin ikinci çeyreğinde 9,6 milyar dolar net kar elde  etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,38 dolara  düştü. Bankanın hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,82 dolar  seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 33,8 milyar dolar oldu. Bankanın geçen yılın  aynı dönemindeki geliri 29,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

CİTİGROUP'UN KARI YÜZDE 73 AZALDI

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci  çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 azalarak 1,3  milyar dolara geriledi. Bankanın geçen senenin nisan-haziran dönemindeki net karı  4,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,95 dolar  iken, bu yılın aynı döneminde 0,50 dolara düştü.

Citigroup'un bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 5 artış göstererek 19,7 milyar dolar oldu. Şirket, geçen  yılın ikinci çeyreğinde 18,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

WELLS FARGO 2008'DEN BU YANA İLK KEZ ZARAR ETTİ

ABD'li bir diğer yatırım bankası Wells Fargo ise 2008 finansal  krizinden bu yana ilk kez çeyreklik zararını açıkladı.

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın ikinci  çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık zarar etti. Kurum, 2019'un ikinci çeyreğinde 6,2  milyar dolar net kar elde etmişti.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 18 azalışla 17,8 milyar dolara geriledi. Wells Fargo geçen  yılın nisan-haziran döneminde 21,6 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.




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