Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`nin ham petrol stokları arttı

09.07.2020 09:05

Son güncelleme : 09.07.2020 09:05
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,7 milyon varil artış kaydetti.



AA

ABD Enerji  Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7  milyon varil (yüzde 1,1) artarak  539,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ham  petrol stokları bir önceki hafta 7,2 milyon düşüş göstermişti.Ticari ham  petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 0,6 milyon varil  (yüzde 0,1) artışla 656 milyon varile ulaştı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,8 milyon varil (yüzde 1,9) azalışla  251,7 milyon varile  geriledi.

Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2 bin varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil artış kaydetmişti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki  haftaya göre günlük ortalama 1,42 milyon varil artarak 7,39 milyon varile  ulaşırken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 705 bin varil düşüşle 2,38 milyon  varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 27 Haziran- 3 Temmuz  döneminde 36 bin varil artışla yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine  çıkmıştı.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması  bekleniyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.713
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
120.203 En Düşük
118.577
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6391 8,6824 % 0,19  
Frank 7,2952 7,3391 % 0,23  
Riyal 1,8236 1,8327 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 2,51  
Altın Gr. 400 400 0,84  
Cumhuriyet 2.588 2.611 5,30  
Tam 2.664 2.679 5,40  
Yarım 1.294 1.310 2,60  
Çeyrek 647 656 1,30  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,13  
Gümüş Gr. 4,16 4,16 0,03  
B. Petrol 43,27 43,27 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru