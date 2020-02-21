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ABD`nin ham petrol stokları arttı

21.02.2020 13:01

Son güncelleme : 21.02.2020 13:01
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,4 milyon varil arttı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 442,9 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon varil (yüzde  0,8) azalarak 259,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 0,4  milyon varil artacağı yönündeydi.

PETROL ÜRETİMİ SABİT KALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük  ortalama 431 bin varil azalışla 6,55 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise  günlük ortalama 594 varil artışla 3,56 milyon varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişmedi. Üretim  8-14 Şubat haftasında 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin  ediliyor.




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