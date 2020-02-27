ABD`nin ham petrol stokları arttı













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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) artışla 443,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2,7 milyon varil (yüzde 1) azalarak 256,4 milyon varile geriledi.ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 330 bin varil azalışla 6,22 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 93 bin varil artışla 3,66 milyon varile yükseldi.Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 8 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, üretim 15-21 Şubat haftasında yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.EIA'nın "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.