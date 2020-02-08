ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
08.02.2020 11:15
Son güncelleme : 08.02.2020 11:16
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 676'ya yükseldi.
Perşembe günü 54,93 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 54,45 dolar
seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 50,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 50,95 dolardan kapanmıştı.
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|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% 0,26
|
|Frank
|6,1352
|6,1722
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,54
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|4,14
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,00
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|B. Petrol
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