ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
22.02.2020 11:11
Son güncelleme : 22.02.2020 11:11
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 679'a yükseldi.
Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 hafta üst üste artış göstermiş oldu.
Perşembe günü 59,31 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 58,50 dolar
seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 53,38 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 53,78 dolardan kapanmıştı.
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