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ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

18.07.2020 09:57

Son güncelleme : 18.07.2020 09:57
ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir  önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi.

Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18 hafta üst üste  düşüş gösterdi ve toplam 503 adet azaldı.

Perşembe gününü 43,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı  cuma gününü 43,12 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham  petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,59 dolar düzeyinde kapattı. WTI,  perşembe gününü 40,75 dolar seviyesinde tamamlamıştı.




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