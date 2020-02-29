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ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

29.02.2020 10:17

Son güncelleme : 29.02.2020 10:17
ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 22-28 Şubat haftasında bir  önceki haftaya göre 1 adet azalarak 678'e düştü.

Perşembe günü 51,73 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 50,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 44,58 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 46,68 dolardan kapanmıştı.




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