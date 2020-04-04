ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 62 adet azaldı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
04.04.2020 10:08
Son güncelleme : 04.04.2020 10:08
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 28 Mart- 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 62 adet azalarak 562'ye geriledi.
Perşembe günü 25,96 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 30,55 dolar
seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 28,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 24,49 dolardan kapanmıştı.
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