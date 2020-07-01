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ABD`nin petrol üretimi 11 yılda yüzde 134 arttı

01.07.2020 11:10

Son güncelleme : 01.07.2020 11:10
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi olan ABD`nin petrol üretimi 11 yılda yüzde 134 artış gösterdi.



AA

AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan  derlediği bilgilere göre, ABD'nin toplam ham petrol ve petrol türleri üretimi  2009'da günlük ortalama 7,27 milyon varil seviyesindeyken 2019'da günlük ortalama  17,04 milyon varile çıkarak yüzde 134 arttı.

Ham petrol, kaya petrolü, kondensat ve doğal gazdan üretilen sıvıları  kapsayan petrol ve petrol türleri üretimindeki hızlı artışta, ABD'de 2008 yılında  "hidrolik çatlatma" ve "yatay sondaj" gibi tekniklerin yaygın olarak  kullanılmasıyla başlayan "kaya petrolü devrimi" adıyla bilinen süreç büyük rol  oynadı.

Bu 11 yılda ABD'nin petrol ve petrol türleri üretimi hızla artarken,  Kasım 2018'de önce Suudi Arabistan'ı daha sonra da Rusya'yı geride bırakan ABD  dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

ABD, 6 yıldır üst üste dünyanın en fazla petrol ve petrol türleri  üretimini gerçekleştiren ülke konumunda da bulunuyor.

RAKİPLERİNDEN HIZLI ARTIŞ

Söz konusu dönemde ABD'nin toplam petrol ve petrol türleri üretiminin  rakiplerinden daha hızlı artış göstermesi dikkati çekti.

Bu dönemde, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 9,71 milyon  varilden 11,83 milyon varile yükselerek yüzde 21,8 artış kaydetti.

Rusya'nın günlük petrol üretimi ise bu süre içinde 10,15 milyon  varilden 11,54 milyon varile ulaşarak yüzde 13,7 yükseliş gösterdi.

ABD'nin toplam petrol ve petrol türleri üretimi ise 2014'te hem Suudi  Arabistan'ı hem de Rusya'yı geride bıraktı.

PİYASA PAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Dünya genelinde toplam petrol üretimi ise 2009-2019 yıllarında günlük  ortalama 81,58 milyon varilden 95,19 milyon varile ulaşarak yüzde 16,7 artış  gösterdi.

ABD'nin küresel petrol üretimindeki payı ise 2009'da yüzde 8,9  seviyesindeyken, 2019'da ise yüzde 17,9'a yükseldi.

Böylece, ülkenin küresel petrol piyasasındaki payı 11 yılda iki katına  çıkmış oldu.

Söz konusu dönemde, küresel petrol piyasasında Suudi Arabistan'ın payı  yüzde 11,9'dan yüzde 12,4'e yükselirken, Rusya'nın payı ise yüzde 12,4'ten yüzde  12,1'e geriledi.




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