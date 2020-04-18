Avrupa Birliği`nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı yaklaşık 3 milyar euroluk tedbirler, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.
AB`nin 3 milyar euroluk corona tedbirlerine onay
18.04.2020 10:13
Son güncelleme : 18.04.2020 10:16
AA
Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19'a ilişkin tedbirleri görüşmek için Brüksel'de Genel Kurul oturumu gerçekleştirdi.
Oturumda, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için AB bütçesinden 3,8 milyar euro
kaynak aktarılmasına onay verildi.
Milletvekilleri, onayladıkları bir başka karar tasarısında ise Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı kurtarma paketi hazırlanması gerektiğini ve AB bütçesi garantisinde yeni ortak borçlanma enstrümanına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -8,21
|Açılış
|: 375,57
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6387
|8,6820
|% 0,16
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8396
|1,8488
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.685
|-34,10
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-8,20
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.470
|-53,20
|
|Tam
|2.483
|2.546
|-50,90
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-26,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|-13,30
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,24
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,59
|