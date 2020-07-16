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AB`nin dış ticareti sert düşüş kaydetti

16.07.2020 13:04

Son güncelleme : 16.07.2020 13:04
Avrupa Birliği`nin (AB) dış ticareti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı  uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 29,7 azalarak 129,8 milyar euroya, ithalatı da yüzde 26,2 gerileyerek  122,6 milyar euroya düştü. Böylece AB, mayıs ayında yaklaşık 7,1 milyar euroluk  ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde de ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 29,5 daralarak 143,3 milyar euro, ithalat yüzde 26,7 gerileyerek 133,9  milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, mayıs ayında yaklaşık 9,4  milyar euroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 24,2  milyar euro ile ABD, 16,6 milyar euro ile İngiltere, 15,2 milyar euro ile  Çin,10,7 milyar euro ile İsviçre, 5,4 milyar euro ile Rusya, 4,1 milyar euro ile  Japonya ve 4 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 34,5 milyar  euro ile Çin, 13 milyar euro ile ABD, 11,1 milyar euro ile İngiltere, 8,5 milyar  euro ile İsviçre, 5,4 milyar euro ile Rusya, 4 milyar euro ile Japonya ve 3,5  milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.




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