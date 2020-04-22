Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.
Açıklandı! 24 Nisan`da açık olacak
22.04.2020 08:48
Son güncelleme : 22.04.2020 08:48
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merkez Bankası bünyesindeki Türk lirası ve döviz piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin 24 Nisan Cuma günü açık olacağı belirtildi.
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9693
18:057,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5645
18:05378,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 378,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
379,67
En Düşük
377,00
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5547
|8,5976
|% 0,07
|
|Frank
|7,1720
|7,2152
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-0,51
|
|Altın Gr.
|378
|378
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.486
|2,60
|
|Tam
|2.492
|2.551
|2,70
|
|Yarım
|1.214
|1.245
|1,30
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|16,27
|16,27
|-3,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DOCO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 354.10 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 173 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TRKCM, SODA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1087 kaybederek (% -1.16 ) 92, 396
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, COSMO, RODRG, ARTI, PRKME, SELGD, METAL
-
17:53
EGCYH, HEKTS, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında