Açıklandı! Dünyaca ünlü çay markaları satılıyor!













UZMANPARA

Hollanda’da Lipton ve Pucca markaları altında çay satan Unilever, siyah çayın dünya genelinde popülerliğinin azalması sonucunda satışlarda durgunluk olduğu gözlemlendi.Hissedarlara %3 ile %5 arası büyüme vaad edilirken, gerçek büyüme oranının yıllık %1 - %2 arası olduğu tespit edildi. Çay markalarının ortalama 6 milyar euroya satılması bekleniyor.Finans gazetesi FD tarafından yapılan potansiyel alıcılar tahminine göre, kahve devi ‘Jacobs Douwe Egberts’, ‘Coca-Cola’, ‘Nestle’ gibi gruplar tarafından satın alınabileceği tahmin ediliyor. Unilver firmasına ait çay markalarının büyük ve stabil olması nedeniyle özel sermaye yatırım firmalarının da ilgi duyabileceği tahmin ediliyor.