Unilever, bünyesinde yer alan çay markaları satışa çıkarıldı. Unilever’a göre, çay bölümünün beklentiden daha az büyüdüğü belirtildi.
Açıklandı! Dünyaca ünlü çay markaları satılıyor!
12.02.2020 10:26
Son güncelleme : 12.02.2020 10:30
UZMANPARA
Hollanda’da Lipton ve Pucca markaları altında çay satan Unilever, siyah çayın dünya genelinde popülerliğinin azalması sonucunda satışlarda durgunluk olduğu gözlemlendi.
Hissedarlara %3 ile %5 arası büyüme vaad edilirken, gerçek büyüme oranının yıllık %1 - %2 arası olduğu tespit edildi. Çay markalarının ortalama 6 milyar euroya satılması bekleniyor.
Finans gazetesi FD tarafından yapılan potansiyel alıcılar tahminine göre, kahve devi ‘Jacobs Douwe Egberts’, ‘Coca-Cola’, ‘Nestle’ gibi gruplar tarafından satın alınabileceği tahmin ediliyor. Unilver firmasına ait çay markalarının büyük ve stabil olması nedeniyle özel sermaye yatırım firmalarının da ilgi duyabileceği tahmin ediliyor.
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En Yüksek
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|: 303,47
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303,80
En Düşük
302,66
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|SAYAS
|4,02
|3.522.841
|% 11,98
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|ESCOM
|3,87
|3.202.179
|% 10,57
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|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|PKART
|8,50
|103.558
|% -10,43
|
|OSMEN
|6,68
|1.937
|% -9,97
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,60
|100.165
|% -3,90
|
|ASELS
|26,32
|406.337.983
|% 6,30
|
|THYAO
|14,36
|161.415.306
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,33
|45.561.237
|% -0,75
|
|HALKB
|7,02
|42.807.931
|% 1,15
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|IHLGM
|1,33
|45.561.237
|% -0,75
|
|ASELS
|26,32
|406.337.983
|% 6,30
|
|EKGYO
|1,65
|19.181.534
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|161.415.306
|% 0,42
|
|CEMAS
|1,22
|13.759.330
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7682
|7,8071
|% -0,07
|
|Frank
|6,1379
|6,1749
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5989
|1,6070
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-4,35
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|1,07
|