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Afrika ile 10 yılda 186,5 milyar dolarlık ticaret

05.02.2020 13:45

Son güncelleme : 05.02.2020 13:45
Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki toplam ticaret hacmi 2010-2019 döneminde 186,5 milyar dolar oldu.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Afrika kıtası ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler ve kurulan yakın ilişkiler, Türkiye'nin ticaretine de olumlu yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındığında, 2010-2019  döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık  ticaret yapıldı. Bu rakamın 122 milyar dolarlık (yüzde 65) kısmı Kuzey Afrika  ülkeleri, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı. Bu  dönemde Türkiye'nin 126,7 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden  59,8 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

AFRİKA İLE DIŞ TİCARETTE EN ÖNEMLİ ÜLKE MISIR

Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla  ihracatın yapıldığı ülke 3,3 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji  grubu 558,9 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 420,5 milyon dolarla  demir ve çelik, 291,7 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar  izledi. Mısır'ın ardından en çok ihracat yapılan ülke 2,3 milyar dolarla Fas ve  1,9 milyar dolarla Libya olarak kayıtlara geçti.

İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2019 itibarıyla 1,8 milyar  dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 757,6 milyon  dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 720,3 milyon dolarla Cezayir takip etti.

Türkiye 2005 yılını "Afrika yılı" ilan etmişti. Bunun yanı sıra Türk  Hava Yolları'nın, Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı noktaların sayısı artırılmıştı.  Uçuşların yanı sıra, büyükelçilik sayısının artması, Türkiye'nin kıtayla olan  ticaret hacminin gelişmesinde önemli rol oynadı.




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