Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Akaryakıt haricindeki petrol ürünleri tebliğinde değişiklik

24.07.2020 09:26

Son güncelleme : 24.07.2020 09:26
Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektronik alt yapı aracılığıyla sisteme yükleyecek ve elektronik imzayla başvuruyu tamamlayabilecek.



AA

EPDK'nin Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt  Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ürün temini başvurularında uygunluk yazısı verilecek ürünün  gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak  belirlenecek. Ürünün kapasite raporundaki ismiyle gümrük tarife cetvelinde o  ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde  belirtilen isme göre verilecek.

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler,  gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik alt yapı  aracılığıyla sisteme yükleyecek ve elektronik imza ile başvuruyu  tamamlayabilecek. Gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noterden  onaylı sureti başvuruya eklenecek.

Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu  numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olacak.

Tebliğ, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.031
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  118.714  
Önceki Kapanış :  119.031  
En Yüksek
119.672 En Düşük
118.585
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6977 8,7413 % 0,09  
Frank 7,3754 7,4198 % 0,17  
Riyal 1,8199 1,8290 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 1,22  
Altın Gr. 415 415 -0,34  
Cumhuriyet 2.698 2.723 -0,70  
Tam 2.779 2.794 -0,70  
Yarım 1.349 1.367 -0,30  
Çeyrek 677 684 -0,20  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,00  
Gümüş Gr. 4,94 4,95 -0,02  
B. Petrol 43,32 43,32 -0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru