Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektronik alt yapı aracılığıyla sisteme yükleyecek ve elektronik imzayla başvuruyu tamamlayabilecek.
Akaryakıt haricindeki petrol ürünleri tebliğinde değişiklik
24.07.2020 09:26
Son güncelleme : 24.07.2020 09:26
AA
EPDK'nin Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ürün temini başvurularında uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenecek. Ürünün kapasite raporundaki ismiyle gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilecek.
Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik alt yapı aracılığıyla sisteme yükleyecek ve elektronik imza ile başvuruyu tamamlayabilecek. Gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noterden onaylı sureti başvuruya eklenecek.
Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olacak.
Tebliğ, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 119.031
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119.672
En Düşük
118.585
18:056,8472
En Yüksek
|Değişim
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|: 6,8920
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6,8335
18:057,9545
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 415,21
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415,97
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6977
|8,7413
|% 0,09
|
|Frank
|7,3754
|7,4198
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|1,22
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.698
|2.723
|-0,70
|
|Tam
|2.779
|2.794
|-0,70
|
|Yarım
|1.349
|1.367
|-0,30
|
|Çeyrek
|677
|684
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|-0,02
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|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
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