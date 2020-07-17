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Akaryakıt satışları normale döndü

17.07.2020 11:08

Son güncelleme : 17.07.2020 11:08
Türkiye`de akaryakıt satışları, normalleşme süreci ve iç turizmdeki hareketlenmenin etkisiyle yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeyi yakaladı.



AA

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği  bilgilere göre, Kovid-19 salgını nedeniyle günlük benzin satışları ortalama yüzde  30, motorin satışları da ise yüzde 40 azaldı.

Türkiye'de günlük ortalama 55 milyon litre motorin satışı  gerçekleştirilirken, bu miktar salgın sürecinde özellikle sokağa çıkma  kısıtlamasının uygulandığı günlerde 8 milyon litreye kadar geriledi. Günlük  ortalama 8-10 milyon litre seviyesinde gerçekleşen benzin satışları ise 1 milyon  litreye kadar düştü.

AKARYAKIT SATIŞLARI 70 MİLYON LİTREYİ AŞTI

1 Haziran itibarıyla salgında normalleşme sürecinin başlamasının  ardından akaryakıt satışlarındaki kademeli artış verilere yansıdı.

1 Haziran'da yaklaşık 64 milyon litre motorin satışı gerçekleşti,  benzinde satış rakamı 9,3 milyon litreye ulaştı.

Motorin satışları, 1 Haziran-12 Temmuz döneminde günlük ortalama 60  milyon litre, benzin satışları da günlük ortalama 10 milyon litreye yükseldi. Bu  dönemde günlük bazda en yüksek motorin satışı 77,6 milyon litre, en yüksek benzin  satışı da 13,5 milyon litre ile 8 Haziran'da görüldü.




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