Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 31 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 34 kuruş indirim yapılacak.
Akaryakıtta çifte indirim
28.02.2020 17:07
Son güncelleme : 28.02.2020 17:07
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,11 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,13 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,80 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,56 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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|% 13,52
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|OYAYO
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|39.562.312
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,90
|52.297.316
|% 9,87
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,52
|48.311.546
|% -11,11
|
|BUCIM
|3,42
|1.490.502
|% -10,94
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,73
|1.493.282.245
|% -3,46
|
|ASELS
|27,54
|972.131.198
|% -1,57
|
|GARAN
|9,54
|493.031.365
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,77
|279.132.858
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,34
|245.352.847
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|
|EKGYO
|1,38
|197.797.474
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|158.109.136
|% -6,20
|
|THYAO
|11,73
|1.493.282.245
|% -3,46
|
|ODAS
|1,96
|238.038.660
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,34
|245.352.847
|% -4,49
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9824
|8,0224
|% 0,15
|
|Frank
|6,4157
|6,4543
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6542
|1,6625
|% 0,39
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,54
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|Altın Gr.
|325
|325
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-21,99
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,64
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|-0,53
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
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|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-1,29
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