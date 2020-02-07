Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95`e indirdi.
Akbank konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için indirdi
07.02.2020 11:50
Son güncelleme : 07.02.2020 11:58
AA
Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladıklarını ifade etti.
Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerin yanında olduklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:
"Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz."
11:42121.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -433,94
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.850
11:425,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:426,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5663
11:42301,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 301,51
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.285.106
|% 19,97
|
|ARENA
|12,73
|24.393.322
|% 15,62
|
|AYCES
|11,59
|5.158.731
|% 14,98
|
|LINK
|33,18
|19.980.243
|% 12,40
|
|SAFKR
|3,09
|2.991.781
|% 9,57
|
|DOKTA
|55,45
|34.027.954
|% -13,43
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|UFUK
|4,80
|18.648
|% -3,81
|
|THYAO
|14,64
|292.396.949
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,95
|249.035.949
|% 0,34
|
|VESTL
|16,58
|175.275.134
|% 1,91
|
|YKBNK
|3,15
|158.825.823
|% 0,00
|
|SISE
|5,61
|150.542.058
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,20
|103.014.376
|% 1,69
|
|KRDMD
|2,95
|249.035.949
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|158.825.823
|% 0,00
|
|ADESE
|2,26
|104.119.921
|% -1,74
|
|TEKTU
|1,70
|67.212.338
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7183
|7,7571
|% 0,02
|
|Frank
|6,1127
|6,1496
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,27
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,93
|54,93
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -447, 21 kaybederek (% -0.30 ) 146, 211
-
11:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, KRDMD, YKBNK
-
11:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, VESTL
-
11:56XU100
Endeks 122, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 3, 507.00 milyon TL de
-
11:56ROYAL
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 284 adet işlem