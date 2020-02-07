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Akbank konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için indirdi

07.02.2020 11:50

Son güncelleme : 07.02.2020 11:58
Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95`e indirdi.



AA

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladıklarını ifade etti.

Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerin yanında olduklarını  belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle  çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz  oranımızı yüzde 0,95'e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi  için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.  Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi  koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından  izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru  hizmeti sunmaya devam edeceğiz."




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