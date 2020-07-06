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Akkuyu NGS yapımında yerli ürün atağı

06.07.2020 11:53

Son güncelleme : 06.07.2020 11:53
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nin yapımında kullanılan ürünlere ilişkin, "Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti`nde kapsamlı bir lokalizasyon programını başlattık. Şu an itibarıyla kullandığımız inşaat demirlerinin tamamını Türkiye`deki üretici fırmalardan satın alıyoruz." dedi.



AA

Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan Akkuyu'da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, 3 ünitede çalışmaların eş zamanlı  yürütüldüğünü söyledi.

Sahada çok fazla yapı bulunacağının altını çizen Zoteeva, "Akkuyu NGS'de çalışmalar, paralel olarak şalt sahası ve deniz hidroteknik yapıları dahil  olmak üzere her yerde devam etmektedir. Reaktörün yol verme çalışmaları sırasında  su, pompa istasyonlarımızdan temin edilecek. Bunların 2022 yılında hazır olması  gerekiyor. Bu kapsamda da çok fazla çalışma yürütülüyor. Hepsi de çok iyi  seviyede organize edildi." diye konuştu.

Zoteeva, sahada her gün çalışan 6 binden fazla kişinin büyük  çoğunluğunun Türk vatandaşı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde kapsamlı bir lokalizasyon programını  başlattık. Şu an itibarıyla kullandığımız inşaat demirlerinin tamamını  Türkiye'deki üretici fırmalardan satın alıyoruz. Türk üreticilerle lokalizasyon  konusunda büyük yol katettik. Bugünlerde hadde çeliği, sac levha, profil gibi  malzemelerin üretim lokalizasyonunun sağlanması için uğraşıyoruz. Kapsamlı bir  çalışma sürecinden bahsediyoruz. Bu, Türkiye sanayisi için çok önemli bir ivme  olacaktır. Türkiye'nin, nükleer enerjiye sahip olma yolunda ve tabii ki ileride  bu alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından bu tür üretim  kapasitelerine ihtiyacı var."

Projenin tasarım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin 2019 yılında  Akkuyu Nükleer AŞ ile Rus Konzern Titan-2 AŞ ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret  AŞ ortaklığıyla kurulan girişim arasında sözleşme imzalandığını hatırlatan  Zoteeva, "Türk ve Rus inşaat şirketlerinin ortak girişimle kurduğu ana  yüklenicimiz, başarılı şekilde çalışmaktadır. Rus ve Türk inşaatçıların,  stratejilerini birleştirmek için zamana ihtiyaçları vardı ve bunu başardılar.  Onları takdir ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"RUSYA'DA EĞİTİM ALAN TÜRK MÜHENDİSLER ÇOK YETENEKLİ"

Türkiye'nin, nükleer enerji alanındaki çalışmalarının en önemli  atılımlarından birinin genç mühendislerin eğitim programı olduğunun altını çizen  Zoteeva, Rusya'daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'de eğitim alan  öğrencilerden 143'ünün mezun olduğunu ve sahada çalışmaya başladığını ifade etti.

Zoteeva, 120'den fazla öğrencinin de eğitimlerini sürdürdüğünü  belirterek, şunları kaydetti:

"MEPhI'den mezun olup Akkuyu Nükleer AŞ'de işe başlayan mühendisler  çok yetenekli. Yaptıkları işi seviyorlar ve büyük bir azimle yeni şeyler  öğreniyorlar. Öğrenmeleri gereken birçok şey var çünkü bir nükleer güç  santralinde çalışmak büyük sorumluluk ister. Onlar, barışçıl amaçlı nükleer güç  kullanacak ülkenin temelini atmak durumundalar. Çok çabalıyorlar, onlardan daha  tecrübeli olan iş arkadaşlarından deneyim kazanıyorlar. Bu süreç zaten nükleer  santrallerde uygulanan bir yaklaşım, tecrübeli uzmanlar, gençlerle bilgi ve  deneyimlerini paylaşıyorlar."

Genç mühendislerin Rusya'daki Novovoronej ve Leningrad nükleer  santrallerinde staj yaptıklarını aktaran Zoteeva, "Genç mühendisler,  santralimizin işletme lisansının alınması ve devreye alındıktan sonra işletilmesi  için gerekli olan belgeler üzerine çok çalışıyorlar. Onlardan çok memnunum,  çalışma azimlerini kaybetmemeleri, ileride de memnuniyetle çalışmalarını temenni  ediyorum. Çok ilgi çekici ve ülkeleri için yararlı olan bir sektörde  çalışıyorlar." diye konuştu.

Bakan Dönmez de yerelleştirme çalışmalarına dikkati çekmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sahaya yaptığı  ziyarette, Türkiye'deki firmaların projeye dahil olmasının önemine işaret ederek,  "Yine 'lokalizasyon' dediğimiz yerli malının kullanımı konusunda da proje  firmasıyla bir mutabakatımız söz konusu. Bu çalışma ve anlaşma, kullanılacak  malzemelerin mümkün mertebe Türkiye'den temin edilmesine dair. Burada  standartların belirlenmesi, o standartlara göre ürünlerin sertifikasyonu da son  derece önemli. Bu noktada Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Rusya ile bir  anlaşma yaptı. Türkiye'de üretilen malzemelerin TSE laboratuvarlarında test  edilmesi ve belgelendirilmesi konusunda bir mutabakata varmış olduk. Milli  standartların geliştirilmesi konusunda da TSE süratle bir çalışma yürütüyor."  ifadelerini kullanmıştı.




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