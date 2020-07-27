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Akkuyu NGS`ye ekipman sevkiyatı devam ediyor

27.07.2020 11:03

Son güncelleme : 27.07.2020 11:35
Türkiye`nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS`nin buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün üretimi tamamlandı, 17,5 ton ağırlığındaki parçalar Türkiye`ye gönderildi.



AA

Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash'den yapılan açıklamada,  santralde çalışmaların son hızla devam ettiği bildirildi.

Rosatom'un makine yapımı bölümü ZIO-Podolsk PJSC'de üretilen buhar  türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün  Türkiye'ye gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 17,5 ton ağırlığındaki ekipman, 20'den fazla özel parçadan  oluşuyor. Kondenserin tamamı ise 700'den fazla parçaya sahip. Kondenser  sayesinde, türbinden çıkan basınç ve sıcaklığı azaltılmış buhar yoğunlaştırılarak  suya dönüştürülüyor. Buharın suya dönüştürülmesiyle depolama işlemi daha kolay  bir hale geliyor. Kondenserin buharı suya dönüştürme işlemini daha güvenli bir  şekilde yapabilmesinde ise üretimi tamamlanan parçalar önemli bir rol oynuyor."

Açıklamada, parçaların imalatı sırasında gerekli tüm denetimlerin  başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak Akkuyu NGS için hava giderici, nem  ayırıcı, düşük ve basınçlı ısıtıcılar da üretileceği ifade edildi.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile  2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip dört reaktörden  oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Akkuyu  NGS tam kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik  üretecek.




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