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Alman ekonomisi 4`üncü çeyrekte sabit kaldı

14.02.2020 11:26

Son güncelleme : 14.02.2020 11:49
Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldığını bildirdi. Beklenti ekonominin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.



AA

Destatis'in açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2019 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi. Beklenti ekonominin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Destatis, daha önce yüzde 0,1 artış olarak açıkladığı 2019 üçüncü  çeyrek GSYH büyümesini de yüzde 0,2 artış olarak revize etti. Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2  daralmıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde güçlü kalan özel sektör ve kamu harcamalarının son çeyrekte ivme kaybetmesi dikkati çekti.

Çeyrek bazda ele alındığında, GSYH’ya özellikle inşaat sektöründen  olumlu katkılar geldi. Makine ve ekipman harcamaları belirgin şekilde düşerken, sermaye oluşumu için de büyük oranda olumlu bir gelişme gözlemlendi. Dördüncü çeyrekte mal ve hizmet ihracatı düşerken, ithalat arttı.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 büyüyerek hız kesmişti. Almanya'da hükümet, bu yıl daha fazla çalışma günü olmasından dolayı ekonominin  yüzde 1,1 büyümesini bekliyor.

Öte yandan, Uzmanlar, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'de koronavirüs salgınının patlak vermesini ihracata bağlı Alman ekonomisi için bir  risk olarak değerlendirirken, küresel ticaret çatışmalarının, zayıf kalacağı  öngörülen küresel ekonominin ve Brexit'in Alman ekonomisini bu yıl da olumsuz  etkilemesini bekliyor.




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