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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

30.07.2020 12:49

Son güncelleme : 30.07.2020 12:49
Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldüğü bildirildi.



AA

Federal İstatistik Dairesi (Detatis) 2020 yılının ikinci çeyreğine ait  gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınladı. Destatis'in açıklamasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde, fiyat,  mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmışmış GSYH bu yılın ilk çeyreğine göre  yüzde 10,1 azaldı.

Bunun 1970 yılından beri yapılan hesaplamalarda bir çeyrekte yaşanan  en sert düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre de  GSYH’nın bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,7 küçüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2020’nin ikinci çeyreğinde mal ve hizmetlerin hem  ihracatının hem de ithalatının, ayrıca özel tüketim harcamalarının ve şirketlerin  yatırımlarının büyük ölçüde gerilediği belirtildi.

Ekonomistler Kovid-19 vakalarının tekrar önemli ölçüde artmaması  durumunda Alman ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanacağına inanıyor.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) tarafından yapılan  açıklamada, Kovid-19 salgınından dolayı getirilen kısıtlamaların mayıstan beri  gevşetildiği ve ekonominin iyileşme sürecine ilişkin işaretlerin olumlu olduğu  ifade edilerek, ancak bu yılın ilk yarısındaki çöküşün telafisinin 2 yıl  süreceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Alman Merkez Bankası uzmanları da ekonominin bu yılın ikinci yarısında  rahatlama sürecine gireceğini, Alman hükümetinin ekonomi alanında aldığı  önlemlerin buna katkı sağlayacağını kaydetti.





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