Alman hükümeti yeni borçlanmaya onay verdi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.148.063
|% 9,99
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|BAYRK
|8,42
|14.322.395
|% 9,92
|ARTI
|2,69
|421.612
|% 9,80
|SAFKR
|4,98
|1.674.829
|% 9,21
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% -0,05
|Frank
|7,1797
|7,2230
|% 0,13
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-5,88
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,29
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-2,60
|Tam
|2.530
|2.547
|-2,70
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,30
|Çeyrek
|618
|622
|-0,70
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,31
Seans Raporu
- 12:07XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 7 kaybederek (% -0.09 ) 127, 866
- 12:07 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLAS, EKGYO, ODAS
- 12:07 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ECILC, MRDIN, GARAN
- 12:07XU100 Endeks 111, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 5, 749.00 milyon TL de
- 12:07KUYAS Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 875, 515 adet işlem