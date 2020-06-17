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Alman hükümeti yeni borçlanmaya onay verdi

17.06.2020 12:09

Son güncelleme : 17.06.2020 12:09
Alman hükümeti 218 milyar euro yeni borçlanmaya onay verdi.



Alman hükümetine yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, hükümet üyeleri bu yıl 218 milyar euro yeni borçlanma yapılmasına onay verdiler.

Maliye Bakanı Olaf Scholz'un koronavirüs salgını ile mücadele ve ekonomide toparlanmanın artırılması için tedbirlerin finansmanı amacıyla yeni borçlanmanın 62,5 milyar euro artırılarak 218,5 milyar euro seviyesine yükseltilmesi için parlamentoya başvuracağı haberleri ilk olarak Pazartesi günü gündeme gelmişti.





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