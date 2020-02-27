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Alman iş dünyasından koronavirüs uyarısı

27.02.2020 16:44

Son güncelleme : 27.02.2020 16:44
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile Alman Sanayi Federasyonu (BDI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Direktörü Volker Treier "Koronavirüsün yayılmasının bu yıl Alman ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olacak" dedi.



AA

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, başkent Berlin'de  düzenlediği basın toplantısında, Alman ekonomisinin söz konusu salgının  yayılmasından "önemli ölçüde" etkileneceğini, koronavirüsün yayılmasının bu yıl Alman ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olacağını vurguladı.

Alman şirketlerinin, küresel güçlü bir ağa sahip olmasına rağmen  koronavirüsün küresel ticarete etkisinden olumsuz etkilendiğini ifade eden  Treier, "Çin'deki Çinli ve Alman şirketlerinde üretim kaybı, Çin ile komşu Asya  ülkeleri arasındaki büyük seyahat kısıtlamaları ve ticarette yaşanan düşüşler,  turizm ve perakende sektöründeki talep kaybı, Almanya ve Avrupa ekonomilerini  etkileyebilecek senaryolardır." dedi.

Treier, birçok şirketin yatırım planlarını askıya aldığına ve iş  seyahatlerini iptal ettiğine işaret ederek, Almanya'da ekonomik büyüme zayıflamış  olduğu için bu olumsuzlukların hepsinin yanlış zamanda ortaya çıktığını kaydetti.

"ALMAN EKONOMİSİ İÇİN BİR STRES TESTİ"

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang da söz konusu  salgına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Alman ekonomisi  için bir "stres testi" olduğunu belirtti.

Virüsün etkilerinin küresel ekonomi ve ihracata dayalı Alman  sanayisinde açıkça görüldüğünü ifade eden Lang, Çin'de faaliyet gösteren 5 binden  fazla Alman şirketinin, salgından dolayı şu anda tedarik, üretim ve satışlarla  ciddi şekilde kısıtlamalarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Lang, Çin'in Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu  hatırlatarak, "Çin, Alman dış ticaretinin yaklaşık yüzde 8,5'ini oluşturuyor. Virüsün etkileri konusunda büyük belirsizlik var. Ekonomi, gözle görülür olumsuz  etkiler nedeniyle tehdit altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman sanayicilerin, Alman hükümetinden koordineli bir ekonomi politikası yaklaşımı talep ettiğini aktaran Lang, "Sağlığın korunmasına ek  olarak, siyaset bir an önce ekonomik kriz yönetimine de odaklanmalıdır."  ifadesini kullandı.




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