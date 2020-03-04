BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
Alman otomotiv devi logosunu değiştirdi!
04.03.2020 11:02
Son güncelleme : 04.03.2020 11:21
BMW radikal karar alarak logo
değişikliğine gitti. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW logosunu farklılaştırdı.
YENİ LOGO ŞEFFAF VE İKİ BOYUTLU
Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor.”
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