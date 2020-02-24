Alman sanayicilerden hükümete `virüs` çağrısı













AA

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikler nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıla "zayıf" başladığı hatırlatılarak, şimdi de Alman şirketlerinin koronavirüs salgınının baskısı altında olduğu belirtildi.BDI Genel Müdürü Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da sanayicilerin, Alman hükümetini koronavirüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye çağırdığını aktararak, “Federal hükümetin koordineli ekonomi politikası gerekli.” ifadesini kullandı.Lang, koronavirüs konusunda, halkın sağlığının korunmasına ek olarak, politikacıların artık ekonomik kriz yönetimine odaklanması gerektiğinin altını çizerek, “Virüsün kapsamı ve süresi hakkında şu anda değerlendirilme yapılamaz. Ekonomi ciddi sonuçları olabilecek bir riskin altında.” değerlendirmesinde bulundu.Alman hükümetinin büyümeyi teşvik etmek için bazı ekonomik politikalar geliştirmesini isteyen Lang, “Küresel piyasalardaki büyük belirsizlikler nedeniyle, Alman ekonomisi yeni yıla zayıf bir şekilde başladı. Koronavirüs salgını, şirketlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor.” yorumunu yaptı.Lang, koronavirüsün etkilerinin, küresel ekonomide ve ihracata dayalı Alman sanayisinde "açıkça" hissedildiğini belirterek, "Çin'de 5 binden fazla Alman şirketinin tedariki, üretimi ve satışı ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Önümüzdeki haftalarda, Almanya'daki otomotiv, elektronik, ilaç ve kağıt gibi bazı sektörler, Uzak Doğu'dan yapılan teslimatlarda dar boğaz bekliyor."