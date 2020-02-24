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Alman sanayicilerden hükümete `virüs` çağrısı

24.02.2020 17:36

Son güncelleme : 24.02.2020 17:42
Almanya`da sanayiciler tarafından, Alman hükümetine koronavirüsün yayılmasına karşı "acilen" harekete geçme çağrısı yapıldı.



AA

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikler nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıla "zayıf" başladığı hatırlatılarak, şimdi de Alman şirketlerinin koronavirüs salgınının baskısı altında olduğu belirtildi.

BDI Genel Müdürü Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da sanayicilerin, Alman hükümetini koronavirüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye çağırdığını aktararak, “Federal hükümetin koordineli ekonomi politikası gerekli.” ifadesini kullandı.

Lang, koronavirüs konusunda, halkın sağlığının korunmasına ek olarak, politikacıların artık ekonomik kriz yönetimine odaklanması gerektiğinin altını  çizerek, “Virüsün kapsamı ve süresi hakkında şu anda değerlendirilme yapılamaz. Ekonomi ciddi sonuçları olabilecek bir riskin altında.” değerlendirmesinde  bulundu.

Alman hükümetinin büyümeyi teşvik etmek için bazı ekonomik politikalar  geliştirmesini isteyen Lang, “Küresel piyasalardaki büyük belirsizlikler  nedeniyle, Alman ekonomisi yeni yıla zayıf bir şekilde başladı. Koronavirüs  salgını, şirketlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor.” yorumunu yaptı.

Lang, koronavirüsün etkilerinin, küresel ekonomide ve ihracata dayalı  Alman sanayisinde "açıkça" hissedildiğini belirterek, "Çin'de 5 binden fazla  Alman şirketinin tedariki, üretimi ve satışı ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Önümüzdeki haftalarda, Almanya'daki otomotiv, elektronik, ilaç ve kağıt gibi bazı sektörler, Uzak Doğu'dan yapılan teslimatlarda dar boğaz bekliyor."




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