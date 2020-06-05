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Almanya Merkez Bankası: Ekonomi küçülecek

05.06.2020 12:32

Son güncelleme : 05.06.2020 12:32
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Alman ekonomisinin bu yıl yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yüzde 7,1 küçüleceğini öngördü.



AA

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin yarı yıllık raporunda Kovid-19  salgınının ardından 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayan küçülme ve büyüme  tahminlerini yayınladı.

Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden  arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini Kovid-19 salgını  nedeni ile yüzde 7,1 olarak açıkladı.

2021 yılı için yüzde 3,2 ve 2022 için de yüzde 3,8 büyüme tahmininde  bulunuldu.

Bankanın raporunda, Kovid-19 salgını ve  yayılmasını önlemek için  alınan tedbirler nedeniyle yılın ilk çeyreğinde ekonomik üretiminin olağanüstü  bir şekilde gerilediği belirtilerek, ikinci çeyrekte gerilemenin daha geniş  olacağına işaret edildi.

Alman ekonomisinin Kovid-19’un sebep olduğu resesyonu geride  bırakarak, tekrar büyümeye başladığı ifade edilen raporda, ekonomik görünümün  belirsiz kalmaya devam ettiği uyarısı da yapıldı.

"YENİ TEŞVİKLER MEVCUT DURUMDA GEREKLİDİR"

Raporda görüşlerine yer verilen Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kamu  maliyesinin Alman ekonomisinin istikrarına önemli katkıda bulunduğunu belirterek,  Yeni teşvikler mevcut durumda gereklidir. Hükümetin ekonomik teşvik programını  olumlu olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya  Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Hükümet, bu yıl GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden  daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman  ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın  düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim  üzerindeki etkisiyle bu yıl GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını bekliyor.




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