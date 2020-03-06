Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.
Almanya’da 7 binden fazla uçuş iptal edildi
06.03.2020 09:18
Son güncelleme : 06.03.2020 09:18
İHA
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 7 bin 100 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle talep düşüşü yaşadıklarını açıklayan Lufthansa, Mart ayı sonuna kadar 7 bin 100 uçuşu iptal ettiğini, Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.
İptal edilen uçuşların odak noktaları, koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya’daki uçuşları kapsarken, Avrupa’daki tüm bağlantıların yüzde 25’ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.
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|331
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|2.186
|23,00
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|Tam
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|2.198
|23,51
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