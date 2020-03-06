GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya’da 7 binden fazla uçuş iptal edildi

06.03.2020 09:18

Son güncelleme : 06.03.2020 09:18
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.



İHA

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan 7 bin 100 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle talep düşüşü yaşadıklarını açıklayan Lufthansa, Mart ayı sonuna kadar 7 bin 100 uçuşu iptal ettiğini, Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.

İptal edilen uçuşların odak noktaları, koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya’daki uçuşları kapsarken, Avrupa’daki tüm bağlantıların yüzde 25’ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.815
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  111.815  
En Yüksek
113.107 En Düşük
111.403
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.194.695 % 14,97  
BRKSN 3,08 6.067.431 % 14,93  
BURCE 7,63 11.271.170 % 14,91  
BURVA 16,50 383.211 % 13,32  
QNBFB 51,70 1.735.733 % 10,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9105 7,9502 % 0,12  
Frank 6,4592 6,4981 % 0,35  
Riyal 1,6275 1,6356 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.678 4,08  
Altın Gr. 331 331 1,84  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,35 17,37 -0,09  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
B. Petrol 49,48 49,48 -0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru