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Almanya`da beklenmedik rakam!

31.01.2020 12:51

Son güncelleme : 31.01.2020 12:54
Almanya`da perakende satışlar, Aralık 2019`da beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 3,3 azaldı.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara  ilişkin Aralık 2019'un geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende  satışlar, Aralık 2019’da bir önceki aya göre yüzde 3,3 geriledi.

Satışlar, 2018'in kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,8'lik yükseliş  gösterdi.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 düşüş  beklentisinin çok üstünde gelmesi dikkati çekti.

2019'da reel satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik artış  kaydedildi.





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