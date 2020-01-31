Almanya`da perakende satışlar, Aralık 2019`da beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 3,3 azaldı.
Almanya`da beklenmedik rakam!
31.01.2020 12:51
Son güncelleme : 31.01.2020 12:54
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin Aralık 2019'un geçici verilerini açıkladı.
Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, Aralık 2019’da bir önceki aya göre yüzde 3,3 geriledi.
Satışlar, 2018'in kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,8'lik yükseliş gösterdi.
Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 düşüş beklentisinin çok üstünde gelmesi dikkati çekti.
2019'da reel satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik artış kaydedildi.
12:39119.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 54,00
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
12:395,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
12:396,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6042
En Düşük
6,5781
12:39303,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,85
|Açılış
|: 303,87
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
303,93
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.094.360
|% 20,00
|
|DENCM
|11,10
|37.098.861
|% 16,84
|
|TRKCM
|3,91
|414.768.269
|% 16,37
|
|ISBTR
|44.400,20
|399.602
|% 14,95
|
|NATEN
|17,76
|14.593.413
|% 13,85
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|QNBFB
|40,94
|225.538
|% -14,99
|
|BURVA
|12,53
|68.915
|% -13,29
|
|GRNYO
|1,46
|119.330
|% -11,52
|
|GYHOL
|15,50
|211.591
|% -10,61
|
|SISE
|5,62
|1.846.988.686
|% 13,31
|
|SODA
|6,91
|754.191.689
|% 6,64
|
|THYAO
|13,87
|687.172.101
|% 0,29
|
|TRKCM
|3,91
|414.768.269
|% 16,37
|
|ASELS
|23,70
|345.298.651
|% 0,17
|
|SISE
|5,62
|1.846.988.686
|% 13,31
|
|SODA
|6,91
|754.191.689
|% 6,64
|
|TRKCM
|3,91
|414.768.269
|% 16,37
|
|KRDMD
|2,87
|269.039.360
|% 2,14
|
|ISGYO
|1,86
|135.636.190
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8209
|7,8601
|% 0,26
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|2,29
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|0,75
|
|Yarım
|967
|992
|0,36
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|57,70
|57,70
|0,37
|