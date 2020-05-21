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Almanya`da bileşik PMI 2 ayın en yükseğinde

21.05.2020 11:50

Son güncelleme : 21.05.2020 11:50
Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle mayısta 31,4 puana yükselerek son iki ayın en yükseğine ulaştı.



AA

IHS Markit tarafından hazırlanan geçici PMI verisine göre, Avrupa  ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da nisanda 17,4 olan bileşik PMI, mayısa  31,4 puana yükseldi.

Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, son iki  ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Beklenti, bileşik PMI'ın 34,1 puana  yükselmesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden  fazlasını oluşturuyor.

Ülkede imalat sanayi PMI, mayısta önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak  36,8 puana ulaştı. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin 5'te birini temsil  ediyor.

Hizmet sektörü PMI verisi de 16,2 puandan 31,4 puana çıkarak son iki  ayın en yükseğine ulaşmış oldu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı  daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  ekonomik faaliyetlerdeki düşüş oranının nisan ayındaki Kovid-19 tedbirlerinin  zirve yapmasından sonra önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Smith, “Talebin uzun bir süre normal seviyenin altında kalması  bekleniyor. Şirketler mevcut koşullara daha iyi uyum sağlamak için iş gücünü  endişe verici şekilde azaltıyor. İş kayıplarının ölçeği uzun vadeli görünümde  önemli bir risk oluşturuyor. “ değerlendirmesinde bulundu.




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