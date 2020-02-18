GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`da gelir ve kar hedeflerini düşüren şirket sayısı arttı

18.02.2020 14:41

Son güncelleme : 18.02.2020 14:41
Alman şirketlerinin geçen yıla ilişkin gelir ve kar hedeflerinde aşağı yönlü revize sayısı yüzde 25 artarak rekor kırdı.



AA

Denetim ve danışmanlık firması EY tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Alman borsasında Prime Standard denilen kriterlere göre işlem gören 306 şirket geçen yıl 171 aşağı yönlü gelir ve kar uyarısı yayınladı. Söz konusu  uyarılar bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak rekor kırdı.

Geçen yıl otomotiv sektörü gelir ve kar uyarısından en fazla etkilenen sektör oldu. Borsada  işlem gören 12 otomobil ve yedek parka tedarikçisinden 10  tanesi geçen yıl gelir ve kar beklentileri aşağı yönlü revize etti.

EY Almanya ortaklarından Marc Forstemann, konuya ilişkin değerlenmesinde, bu yıl koronavirüsün yayılması nedeniyle şirketlerin “kar  uyarısı” ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Çin, ilk çeyrekte büyümenin  motoru olması konusunda başarısız olabilir, bunu Avrupa'da da hissedeceğiz.” ifadesini kullandı.

Çin’de birçok fabrikanın haftalarca kapalı olduğunu ve küresel tedarik  zincirleri kesintiye uğradığını hatırlatan Forstemann, "Çin önemli bir üretim yeri olarak başarısız olursa, sonuçlar Avrupa ve Amerika'da da hızlı bir şekilde hissedilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:26120.084
Değişim :  -0,59% |  -707,51
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451 En Düşük
119.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 12,36 46.073.209 % 16,60  
TSPOR 6,27 341.262.989 % 12,16  
MRSHL 57,35 19.306.227 % 10,61  
HALKS 2,75 140.742 % 10,00  
OSMEN 8,78 77.698 % 9,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8784 7,9179 % 0,53  
Frank 6,1546 6,1917 % 0,28  
Riyal 1,6112 1,6193 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 6,56  
Altın Gr. 310 310 2,31  
Cumhuriyet 2.051 2.082 14,00  
Tam 2.042 2.093 13,54  
Yarım 987 1.013 6,55  
Çeyrek 495 506 3,28  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,10  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,03  
B. Petrol 56,64 56,64 -1,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru