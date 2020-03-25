Almanya`nın Ifo iş dünyası güven endeksi martta 86.1 ile 2009`dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Almanya`da Ifo endeksi 11 yılın en düşüğünde
25.03.2020 13:13
Son güncelleme : 25.03.2020 13:14
Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi Mart'ta 86.1 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinin corona virüsün
etkisi nedeniyle resesyona doğru ilerlediğini ortaya koydu.
Reuters anketine katılan ekonomistler Şubat'ta 96.0 değerini alan endeksin Mart'ta 87.7 olmasını bekliyorlardı.
Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada, "Temmuz 2009'dan bu yana en düşük değer. Alman ekonomisi şokta" dedi.
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