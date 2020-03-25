Almanya`da Ifo endeksi 11 yılın en düşüğünde















Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi Mart'ta 86.1 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinin corona virüsünetkisi nedeniyle resesyona doğru ilerlediğini ortaya koydu.Reuters anketine katılan ekonomistler Şubat'ta 96.0 değerini alan endeksin Mart'ta 87.7 olmasını bekliyorlardı.Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada, "Temmuz 2009'dan bu yana en düşük değer. Alman ekonomisi şokta" dedi.