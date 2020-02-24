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Almanya`da iş dünyası güveni arttı

24.02.2020 13:24

Son güncelleme : 24.02.2020 13:24
Almanya`da ocakta 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, düşüş beklentilerine karşın bu ay 96,1 puana çıktı.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9  bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını  yayımladı.

Buna göre, ocakta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin  İş Dünyası Endeksi, bu ay "beklenmedik şekilde" 96,1 puana yükseldi. Endekse  ilişkin beklenti, 95,3 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de bu dönemde 92,9 puandan 93,4'e  yükseldi. Mevcut Durum Endeksi ise 99,2 puandan 98,9 puana geriledi.

"KORONAVİRÜS SALGINI, ALMAN EKONOMİSİ İÇİN POTANSİYEL BİR TEHLİKE"

Ifo değerlendirmesinde, koronavirüs salgınının gelişiminin enstitünün  anketine henüz tamamen yansımadığı, salgın hakkında tahmin yapmanın güç olduğu  belirtilerek, salgının Alman ekonomisi için "potansiyel bir tehlike" olduğu,  yaygınlaşması durumunda ekonomisi ihracata dayalı Almanya'nın zarar göreceği  kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman  şirketlerinin mevcut durum değerlendirmelerinin geçen aya göre biraz daha kötü  olmasına karşın gelecek 6 ay için daha az kötümser olduğunu aktararak, "Alman  ekonomisi koronavirüse ilişkin gelişmelerden etkilenmiyor gibi görünüyor. Anket  sonuçları ve diğer göstergeler, Almanya'da ilk çeyrekte ekonomik büyümenin yüzde  0,2 olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.




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