Almanya`da iş dünyası güveni düştü













AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Aralık 2019’da 96,3 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi bu ay beklenmedik şekilde 95,9’a geriledi.Endeksin 97 puanlık beklentinin altında gelmesi dikkati çekti.Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 93,9 puandan 92,9’a gerilediği, Mevcut Durum Endeksi'nin ise 98,8 puandan 99,1 puana yükseldiği kaydedildi.Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş dünyası endeksindeki beklenmedik düşüşün şirketlerin gelecek aylara yönelik görünümü daha karamsar değerlendirmesinden kaynaklandığını belirterek, “Bununla birlikte imalatta iyileşme belirtileri var. İş ortamı belirgin şekilde iyileşti. Şubat 2017'den bu yana güçlü bir şekilde yükselmemiş olan mevcut durum endeksinde, özellikle kayda değer bir artış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, Ifo, koronavirüs salgınının Alman ekonomisi üzerinde herhangi bir etki yapmadığını bildirerek, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyümesinin beklendiğini açıkladı.