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Almanya`da iş dünyası güveni düştü

27.01.2020 13:35

Son güncelleme : 29.01.2020 11:02
Almanya`da Aralık 2019’da 96,3 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, artış beklentilerine rağmen ocakta 95,9 puana geriledi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9  bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını  yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Aralık 2019’da 96,3 puan olan  Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi bu ay beklenmedik şekilde 95,9’a geriledi.

Endeksin 97 puanlık beklentinin altında gelmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 93,9  puandan 92,9’a gerilediği, Mevcut Durum Endeksi'nin ise 98,8 puandan 99,1 puana  yükseldiği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş  dünyası endeksindeki beklenmedik düşüşün şirketlerin gelecek aylara yönelik  görünümü daha karamsar değerlendirmesinden kaynaklandığını belirterek, “Bununla  birlikte imalatta iyileşme belirtileri var. İş ortamı belirgin şekilde iyileşti.  Şubat 2017'den bu yana güçlü bir şekilde yükselmemiş olan mevcut durum  endeksinde, özellikle kayda değer bir artış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Ifo, koronavirüs salgınının Alman ekonomisi üzerinde herhangi bir etki yapmadığını bildirerek, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde  yüzde 0,1 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyümesinin beklendiğini açıkladı.




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