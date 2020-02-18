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Almanya`da istihdam arttı

18.02.2020 17:08

Son güncelleme : 18.02.2020 17:32
Almanya`da toplam istihdam, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 artarak 45 milyon 545 bin kişiye ulaştı.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici  verilere göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ülkede istihdam, 2018'in aynı  çeyreğine kıyasla yüzde 0,7 artış kaydetti.

Dördüncü çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 310 bin artarken,  toplam istihdam 45 milyon 545 bin olarak gerçekleşti.

Destatis açıklamasında, "Alman ekonomisinde istihdam artışı, devam  etmesine rağmen geçen yıl yavaşladı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 2019  birinci çeyrekte istihdam artışının yüzde 1,1, ikinci çeyrekte yüzde 1 ve üçüncü  çeyrekte yüzde 0,8 olduğu hatırlatıldı.

İstihdama en büyük katkı yüzde 1,9'luk artışla (214 bin) eğitim ve  sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. Ticaret, lojistik ve ve iletişim  teknolojilerinde istihdam artışı yüzde 3,4 (46 bin) ve ticaret, ulaşım, konaklama  ve gıda hizmetlerin artışı da yüzde 0,4 (43 bin) oldu.

Öte yandan, inşaat hariç imalat sektöründe istihdamda son 9 yılın ilk  düşüşü yaşandı. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı geçen yılın son çeyreğinde  2018’nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 (10 bin kişi) azalarak 8 milyon 388 bine  geriledi.




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