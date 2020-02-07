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Almanya`da sanayi üretimi düştü

07.02.2020 12:25

Son güncelleme : 07.02.2020 12:25
Almanya`da sanayi üretimi, tüketim ve sermaye malları üretiminin düşük kalmasının etkisiyle Aralık 2019’da beklentilerin üstünde azalarak yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Azalış, Ocak 2009`dan beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi,  Aralık 2019’da bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azaldı. Böylece Ocak 2009'dan  itibaren en yüksek düşüş kaydedildi. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin  beklenti aylık yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Aralık 2018'e göre ise yüzde 6,8’lik daralma kaydetti. Daha önce aylık yüzde 1,1 artış olarak açıklanan Kasım 2019 verisi,  yüzde 1,2 artış olarak revize edildi.

Veriler, aralıkta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi  üretiminin yüzde 2 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi  içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,5, tüketim malları üretimi ise yüzde 2  düştü. Ara malı üretimi yüzde 2,5 azalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki  aya göre yüzde 8,7 düşüş ve enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 2 artış  kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat  sektöründe üretimin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,9 azaldığı belirtilerek,  "Üretim ve alınan siparişlerde son zamanlardaki zayıf kalan rakamlar, sanayideki  gerilemenin henüz aşılamadığını göstermektedir. Ancak, aralık ayında çok sayıda  tatil günü olması nedeniyle, sanayi üretimindeki düşüş fazla olabiliyor. Şirketlerde görünüme ilişkin iyileşme, önümüzdeki aylarda sanayide toparlanmaya  işaret etmektedir.” denildi.




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