Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.
Almanya`da yıllık enflasyon arttı
28.02.2020 17:54
Son güncelleme : 28.02.2020 17:54
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre ülkede enflasyon, ocak ayında olduğu gibi şubatta da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Beklenti de enflasyonun yüzde 1,7’de olması yönündeydi.
Enflasyonun şubatta yüksek kalmasında sırasıyla enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 2’lik ve yüzde 3,3’lük artış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro
Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok az altında kaldı.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda yüzde 1,7 yükseldi.
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|HUBVC
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|16.927.844
|% 10,23
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|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,85
|58.521.819
|% 8,94
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,50
|50.768.225
|% -12,28
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|BUCIM
|3,38
|1.626.385
|% -11,98
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|BAGFS
|14,21
|15.959.932
|% -11,41
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|SNGYO
|1,11
|337.279
|% -11,20
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|VKGYO
|2,34
|72.139.502
|% -11,03
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|ODAS
|1,95
|255.117.880
|% -4,41
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|EKGYO
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|213.451.165
|% -6,80
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|HALKB
|5,93
|201.878.466
|% -5,12
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|IHLGM
|1,21
|168.510.055
|% -6,20
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|KOZAL
|74,45
|125.213.776
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|IHLGM
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|% -6,20
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|ODAS
|1,95
|255.117.880
|% -4,41
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|ADESE
|1,38
|84.579.208
|% -5,48
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|KUYAS
|1,55
|19.400.725
|% -8,28
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|OSTIM
|2,01
|22.415.995
|% -7,80
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9883
|8,0283
|% 0,22
|
|Frank
|6,4266
|6,4653
|% 0,86
|
|Riyal
|1,6587
|1,6670
|% 0,66
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|325
|325
|-0,82
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|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
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|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
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|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
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|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
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|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,72
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