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Almanya`dan salgında ikinci dalga açıklaması

12.06.2020 16:05

Son güncelleme : 12.06.2020 16:14
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya’nın ikinci bir corona virüs salgını dalgasını önlemek için iyi bir konumda bulunduğunu kaydetti.



AA

Scholz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin’de  düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının bulunmaması durumunda sosyal  mesafe ve izleme önlemlerinin gerekli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

"Benim yeni bir normal olarak tanımladığım virüsle yaşıyoruz” diyen  Scholz, "Bu durum sadece yeni tedavilerimiz ve bir aşımız olduğunda değişecektir.  Durum böyle olmadığı sürece, hayatımızı virüste bir dalgadan kaçınmak için  organize etmeliyiz.” İfadesini kullandı.

Scholz, ikinci bir corona virüs salgını dalgasını önlemek için  ülkesinin iyi bir konumda bulunduğunu savunarak, ülkenin salgında ikinci dalgayı  önleme şansının çok büyük olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının üstesinden henüz gelinmediğini vurgulayan Scholz,  "Ancak gerektiğinde yeni büyüme sağlamaya hazırız ve bunu sadece Almanya için  değil Avrupa için de yapıyoruz çünkü ekonomimizin Avrupa'da iyi bir ekonomik  durum olmadan gelişmeyeceğini biliyoruz."^yorumunda bulundu.

ALMANYA ULUSLARARASI YAPTIRIMLARA KARŞI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de, bu yıl ekonominin  yüzde 6,3 küçüleceğini hatırlatarak, bunu revize etmek için bir neden olmadığını  söyledi.

Altmaier, ekonomik verilerin mayısta nisandaki kadar kötü olmasını  beklediklerini belirterek,  "Salgının oynaklığı ve diğer ülkelerdeki ekonomiye  yönelik belirsizlik göz önüne alındığında, büyüme tahminlerimizi değiştirmeye  devam etmemeliyiz. Sonbaharda planlandığı gibi yeni bir tahmin açıklanacak.”  ifadesini kullandı.

ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine karşı yeni  yaptırımlar getirmek planlarını değerlendiren Altmaier, “Alman hükümeti ülke  yasaları dışında olan yaptırımlara karşıdır.” dedi.

Öte yandan, Almanya Bakanlar Kurulu, tüketimi artırmak ve Kovid-19'la  mücadelede ekonomiye destek olmak amacıyla 130 milyar avroluk yeni teşvik  paketinde 1 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar tüm mallar için KDV’nin geçici olarak  yüzden 19'dan yüzden 16'ya indirilmesini onayladı. Söz konusu teşvik paketi 29  Haziran’da  parlamentoda görüşülecek.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya  Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Hükümet, bu yıl GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden  daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman  ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın  düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim  üzerindeki etkisiyle bu yıl GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını bekliyor.




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