GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`nın bütçe fazlası açıklandı

25.02.2020 12:37

Son güncelleme : 25.02.2020 12:37
Almanya`da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi fazlası geçen yıl 49,8 milyar euro oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu gelirleri fazlası 49,8 milyar euro ile GSYH'nin (cari fiyatlarla 3 trilyon 435 milyar euro) yüzde 1,4'üne denk geldi.

Kamu gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 608 milyar 600 milyon euro, giderleri yüzde 4,6 artışla 1 trilyon 558 milyar 800 milyon euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 49,8 milyar euro olarak gerçekleşti.

2018'de söz konusu bütçe fazlası 62,4 milyar euro ve GSYH'nin yüzde 1,9'u olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırılmıştı.

ALMANYA, 8 YILDIR ART ARDA BÜTÇE FAZLASI VERDİ

Destatis, geçen yıl bütçe fazlasının 2018'den daha az olmasının, kamu  giderlerinin gelirlerden daha güçlü artış göstermesinden kaynaklandığını  belirtti.

Geçen yıl en yüksek fazlayı 20,1 milyar euro ile federal hükümet elde  ederken, ülkenin 8 yıldır art arda bütçe fazlası vermesi dikkati çekti.

Destatis, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve  sosyal güvenlik fonu bütçelerinin ülkedeki yüksek istihdamdan dolayı yüksek gelir  sağladığını ve faizlerin düşük olmasının faiz harcamalarını azalttığını belirtti.

Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam, 2019'da bir önceki yıla  göre 400 bin artarak 45,3 milyon kişiye çıkarken, kamunun faiz harcamaları da bir  önceki yıla göre yüzde 13,2 azaldı.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 büyüyerek hız kesmişti. Almanya'da hükümet, bu yıl daha fazla çalışma günü olmasından dolayı ekonominin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:21114.996
Değişim :  0,18% |  206,88
Açılış :  115.626  
Önceki Kapanış :  114.789  
En Yüksek
115.992 En Düşük
114.973
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 9,98 23.143.269 % 18,25  
RALYH 9,08 18 % 14,94  
MIPAZ 3,33 127.412.626 % 13,27  
OYAYO 2,51 21.830.657 % 12,56  
ALGYO 16,51 63.003.664 % 12,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9483 7,9882 % 0,87  
Frank 6,2619 6,2996 % 0,63  
Riyal 1,6323 1,6405 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 -5,87  
Altın Gr. 326 326 0,15  
Cumhuriyet 2.163 2.196 -39,00  
Tam 2.154 2.207 -45,88  
Yarım 1.041 1.068 -22,20  
Çeyrek 522 534 -11,09  
Gümüş.Ons 18,44 18,48 -0,19  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 -0,02  
B. Petrol 55,77 55,77 0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru