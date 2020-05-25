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Almanya’nın ham çelik üretimi nisanda yüzde 24 düştü

25.05.2020 11:56

Son güncelleme : 25.05.2020 11:56


AA

Almanya’nın ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı  dönemine göre Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 24 azalarak 2 milyon 557 tona  geriledi. Alman Çelik Birliği, nisan ayı Almanya ham çelik üretim verilerini  açıkladı.

Buna göre, ülkenin  ham çelik üretimi, nisan ayında 2019'un aynı  dönemine göre yüzde 24 gerileyerek 2 milyon 557 bin ton oldu. Böylece söz konusu  üretim Haziran 2009’dan beri en düşük seviyeye indi.

Bu yılın ocak-nisan dönemin de ise Alman ham çelik üretimi geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 12 milyon 416 bin tona geriledi.

ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük  şirketleri, diğer sektörlerin yanı sıra, otomotiv endüstrisindeki talep  düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor. Azalan talepten dolayı ülkede  çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uyguluyor.

Öte yandan, Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği’ne  (Worldsteel) göre küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 13 azalarak 137,1 milyon tona düştü. Söz konusu ayda Çin’in üretimi  yüzde 0,2 artarak 85 milyon tona ulaşması dikkati çekti.





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