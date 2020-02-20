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Almanya`nın makine ihracatı düştü

20.02.2020 17:19

Son güncelleme : 20.02.2020 17:36
Alman Mühendisler Derneği (VDMA), geçen yıl makine ihracatının yüzde 1,5 düştüğünü, bu yıl da düşmesinin beklendiğini duyurdu.



AA

Alman Mühendisler Derneği'nden (VDMA) yapılan açıklamada, zayıf kalan küresel sanayi üretimi ve ticarette artan korumacılığın Almanya'nın makine mühendisliği şirketlerinin ihracatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın makine ihracatının geçen yıl 2018'e göre reel olarak yüzde 1,5 düşüşle yaklaşık 180 milyar euro olduğu bildirildi.

VDMA Ekonomisti Olaf Wortmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle küresel ticaret anlaşmazlıkları, artan korumacılık ve Brexit'in yanı sıra otomotiv endüstrisindeki geniş kapsamlı yapısal değişiklik, pek çok sektöre yatırım yapma konusunda belirsizliğe ve isteksizliğe yol açtı." ifadesini  kullandı.

Wortmann, makine mühendisliği şirketlerinin bugüne kadar aldıkları siparişler göz önüne alındığında, 2020 yılı boyunca ihracatta yeni bir düşüşün muhtemel olduğunu kaydetti.

"KORONAVİRÜS TEHLİKESİ GELECEKTE ÇİN PAZARININ SEKTÖRÜMÜZ İÇİN TEMEL ÖNEMİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Sektörün ABD'ye ihracatının geçen yıl yüzde 4,3 artarak 10,1 milyar euroya yükseldiğini belirten Wortmann, Çin'e olan ihracatın da yüzde 1,1 azalarak  18,8 milyar euroya gerilediğini bildirdi.

Çin'in Alman makine ihracatındaki payının yüzde 10,5 olduğunu aktaran Wortmann, "2019'un ikinci yarısında, Çin endüstrisindeki büyüme tekrar dengelendi  ve ticaret savaşlarının son bulması umudu vardı. Fakat şimdi Çin, küresel  ihracatı üzerindeki etkileri henüz değerlendirilemeyen koronavirüs salgını ile  karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte koronavirüs tehlikesi gelecekte Çin pazarının sektörümüz için temel önemini değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.






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