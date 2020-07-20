Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 399 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.614 liradan satılıyor.
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın bugün...
20.07.2020 11:12
Son güncelleme : 20.07.2020 13:27
AA
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 399,3 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 399 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
656 lira, Cumhuriyet altını da 2.614 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.810,3 dolar
seviyesinde bulunuyor.
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Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
13:11119.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 823,18
|Açılış
|: 118.844
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|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.680
En Düşük
118.583
13:116,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
13:117,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,8750
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|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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7,8694
En Düşük
7,8177
13:11399,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 399,39
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,72
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.051.727
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|989.010
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.754.969
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.321.194
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|10.223.017
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,02
|170.943.230
|% -9,87
|
|DITAS
|29,80
|2.721.454
|% -8,81
|
|OZRDN
|2,15
|296.619
|% -5,29
|
|ASUZU
|16,84
|91.867.565
|% -5,13
|
|AYES
|4,70
|43.433
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,33
|816.657.521
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,32
|571.822.439
|% 7,04
|
|ASELS
|33,16
|570.446.853
|% 1,84
|
|TRGYO
|5,07
|404.388.356
|% 7,19
|
|SASA
|14,39
|368.044.516
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,33
|816.657.521
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,32
|571.822.439
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|171.052.018
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,72
|248.351.762
|% 0,74
|
|TRGYO
|5,07
|404.388.356
|% 7,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6078
|8,6509
|% 0,19
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,97
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.653
|2.693
|3,00
|
|Tam
|2.670
|2.683
|15,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,70
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,29
|0,02
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|