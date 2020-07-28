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Altın alacakların yeni gözdesi oldu! Yok satıyor...

28.07.2020 14:00

Son güncelleme : 28.07.2020 14:00
Corona virüsle mücadelede normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden başlayan düğünlerde altın fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların yeni gözdesi yarım gram altın oldu. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altınlara son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı” dedi.



İHA

Altın fiyatlarında meydana gelen rekor artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların yarım gram altına rağbetini arttırdı. Normalde kuyumcularda çok fazla bulunmayan yarım gram altın, altının gramının 428 liraya ulaşmasıyla artık vitrinlerde yerini aldı.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 215 liradan satılan 0.5 gram altına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyip altının geleceği hakkında da bilgiler verdi.

"SON DÖNEMDE RAĞBET ARTTI"

Başman, “Doğum, sünnet ve düğün gibi organizasyonlarda hediyeleşme kültürümüz var. Ancak şartların maalesef iyi gelmemesi, uzun süredir de bu salgın krizinde olmamız bizleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Vatandaşlarımızdan işini kaybedenler, gelirinde azalma olanlar oldu. Bunların genel olarak altına olan ilgileri genel olarak diplere geldi. Şimdi bir çeyrek altının 650 liralarda seyretmesi, en hafif bileziğin bin 200, bin 300 liralara çıkması doğal olarak insanların yine hediyesini almaya ama bunu daha hafif olan ürünlerde gerçekleştirmek gibi bir talebe yönlendirdi. Bununla ilgili olarak son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altına son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı” diye konuştu.

"ALTIN 450 LİRAYA ULAŞACAK"

Gram altının 450 liraya kadar çıkabileceğini söyleyen Başman, “Uluslararası piyasada ons altını uzmanlar 1900-2000 dolar bandında görüyor. Bunun da iç piyasaya yansıması 445-450 liralarda bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu ne zaman olacak ama ve 450 lirada kalacak mı ona şu anda bir şey söylemek çok erken” ifadelerini kullandı.

Corona virüs salgınında vakaların azalmasının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydeden Başman, şunları kaydetti:

“Bizim için önemli olan Türkiye’nin dışındaki etmenler. Türkiye dışında vakalar artıyor. Aşıyla ilgili olumlu bir gelişme yok. Aşının bulunması ve vakaların azalmasıyla piyasada rahatlama olacak. Aşının bulunması ticaretin artması demektir. Bilhassa Çin’in dünya piyasasına mal satması ve alışveriş yapması demektir. Bu da ticareti ve enerji sektörünün canlanacağı gibi bir beklenti oluşturmakta. Ama bu gerçekleşecek olursa altın değil ticaret çalışacağı için gerileme bekleniyor.”




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